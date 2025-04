Tragédia no Vale: motorista estava a 120 km/; 2 jovens morreram

Dois jovens morreram e um terceiro ficou ferido em um grave acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (21), na Avenida Bandeirantes, em Taubaté. O condutor do veículo, Douglas Sthéfano Sávio Eugênio, de 28 anos, foi preso em flagrante por dirigir embriagado e deve responder por homicídio com dolo eventual.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro — um Volkswagen Golf preto — trafegava em alta velocidade pela Rodovia Presidente Dutra quando o motorista perdeu o controle, invadiu o gramado lateral e atravessou para a pista marginal, colidindo violentamente contra o muro de uma loja de autopeças. Uma das vítimas foi arremessada a cerca de 40 metros do veículo. A outra morreu no local do impacto. Ambos eram amigos do motorista: Lucas Fonseca e Silva, de 26 anos, e Victor Bassani de Sousa, de 27.