Papa Francisco era um 'poeta com fé, com sal e luz'

Ele apostava no Cristo que se importa com os miseráveis do campo, das periferias urbanas, que se compadece com os refugiados, com os famintos, órfãs e viúvas. Dizia que a “a arte tem o poder de abrir as portas da mente e do coração”. Era um poeta com fé, com sal e luz sem discurso ufanista. Uma ternura vigilante de Jesus aquele que aprendi a amar, que ainda me bota perplexa e constrangida.