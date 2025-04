Terceiro suspeito de matar advogado turista em Ubatuba é preso

Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (21) em Ubatuba, suspeito de participação no latrocínio que vitimou o advogado Juliano Girau, ocorrido na Praia Grande durante a madrugada do último sábado (19). A vítima era natural de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito compareceu espontaneamente à delegacia, acompanhado de um advogado. A Justiça já havia decretado contra ele um mandado de prisão temporária, com validade de 30 dias. Outros dois adolescentes envolvidos no crime foram apreendidos no sábado, e um quarto suspeito ainda está foragido.