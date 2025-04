Idoso fica em estado gravíssimo após ser atropelado por moto

Um homem de 65 anos foi socorrido em estado gravíssimo após ser atropelado por uma moto na manhã desta segunda-feira (21), no Vale do Paraíba.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o atropelamento aconteceu na estrada Ignácio Bebiano dos Reis, no bairro Campos Novos de Cunha, por volta de 10h45.