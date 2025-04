Mulher é entubada após ser queimada pelo companheiro em Ubatuba

Na madrugada de domingo (20) para segunda-feira (21), uma mulher de 22 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio no bairro Perequê-Mirim, em Ubatuba.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a jovem foi encontrada pela equipe do SAMU com queimaduras no rosto, pescoço e couro cabeludo.