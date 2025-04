Agora: Oswaldo Cruz é liberada após 4 horas de interdição 

A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) foi reaberta ao tráfego por volta das 16h50 desta segunda-feira (21), após permanecer cerca de quatro horas totalmente interditada devido a um vazamento de óleo na pista, na altura do quilômetro 81, em Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A interdição, iniciada por volta das 13h, foi necessária para garantir a segurança dos motoristas e permitir o trabalho de limpeza da via. O tráfego foi retomado de forma monitorada, com escolta da Polícia Militar Rodoviária para veículos que subiam a serra.