Pe. Antônio Maria lembra vínculo do Papa com Santuário em Jacareí

O Padre Antônio Maria, um dos religiosos mais conhecidos do Brasil, manifestou seu pesar pela morte do Papa Francisco com uma mensagem de gratidão publicada nesta segunda-feira (21). Em postagem nas redes sociais, o sacerdote destacou a importância do pontífice para a Igreja e para a história do Santuário de Nossa Senhora do Novo Caminho, localizado em Jacareí, no Vale do Paraíba.

"Papa Francisco voltou para a casa do Pai", escreveu. "Nosso sentimento é de profunda gratidão a Deus por ter nos dado este pai e pastor."