Homem é preso por furto qualificado e tráfico de drogas na Z. Sul

Um homem foi preso neste sábado (20) por furto qualificado e tráfico de entorpecentes na Zona Sul de São José dos Campos.

A ação foi realizada por policiais militares do 46º Batalhão de Polícia Militar durante patrulhamento na região.