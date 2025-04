Nossa Senhora era a ‘mamãezinha’ do Papa, diz Arquidiocese

Em nota divulgada nesta segunda-feira (21), pela morte do papa Francisco, a Arquidiocese de Aparecida lamentou o falecimento do pontífice e lembrou que o papa argentino era devoto de Nossa Senhora Aparecida. “Mãe Aparecida era para ele a ‘mamãezinha’”, diz a mensagem da entidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Arquidiocese de Aparecida recebeu a visita do papa Francisco em 24 de julho de 2013, quatro meses após ele ter sido eleito papa. Na época, foi a primeira viagem apostólica dele fora da Itália. “Por tão grande privilégio essa Arquidiocese reza, de joelhos, pelo seu descanso eterno”, afirma.