Marido mata esposa na Páscoa e é morto em confronto com a polícia

Após matar a esposa, no domingo de Páscoa (20), um homem foi morto em um confronto com a polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

John Clésio matou a mulher, Raimunda, depois da confraternização pascal, e fugiu da cena do crime, em Tailândia, no nordeste do Pará. Horas depois, ele tentou esfaquear policiais que tentavam capturá-lo e foi morto.