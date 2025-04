Pai entra na água para ensinar filhos a nadar e morre afogado

Um homem morreu afogado ao tentar ensinar os filhos a nadar, no último sábado (19), em São José dos Pinhais (PR).

O pai, de 48 anos, levou a família para um momento de lazer próximo a uma cava de areia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pai entrou na água para mostrar aos filhos como nadar, mas ele submergiu e se afogou.