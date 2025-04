Antes de virar papa, Jorge Bergoglio esteve em Aparecida em 2007

Antes de se tornar papa, o então arcebispo da Argentina, cardeal Jorge Mario Bergoglio, esteve em Aparecida em 2007. Na época, ele atuava como presidente da Conferência Episcopal da Argentina.

Em Aparecida, Bergoglio participou da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e do Caribe, que ficou conhecida como Conferência de Aparecida, quando encabeçou a Comissão de Redação do documento final.