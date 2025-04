Defesa Civil de SP alerta para risco de temporais nesta semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o risco de temporais em todo o estado nesta semana. O Vale do Paraíba é uma das regiões cujos acumulados podem ser expressivos, com potencial de causas alagamentos e deslizamentos de terra.

Entre segunda-feira (21) e quarta-feira (23), o tempo permanece estável na maior parte do território paulista. Com o afastamento da frente fria e a atuação de uma massa de ar mais frio e seco na região Sudeste, os dias devem ser marcados por sol entre muitas nuvens. Há previsão apenas para chuvas isoladas e de curta duração na faixa leste do estado.