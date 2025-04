Isaac, 11 anos, luta pela vida após atropelamento em SJC

Um grave acidente de trânsito envolvendo um adolescente de 17 anos e uma criança de 11 mobilizou as equipes de resgate e a Polícia Militar na manhã de domingo (20), na Avenida Ubiratã Mendes, no Jardim Boa Vista, em São José dos Campos. O adolescente conduzia uma motocicleta irregularmente quando atingiu o menino, que andava de bicicleta pela via.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da moto, identificado como D.S.S, não possuía habilitação e utilizava a motocicleta Honda CB 300R sem o conhecimento do pai, proprietário do veículo.