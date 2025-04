VÍDEO: Papa Francisco rezou sozinho na pandemia na Praça S. Pedro

O papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, protagonizou uma das cenas mais emblemáticas da pandemia de Covid-19.

Em 27 de março de 2020, o pontífice realizou uma oração especial pelo fim da pandemia em uma Praça São Pedro completamente vazia devido ao isolamento imposto pela doença.