Óleo na pista interdita serra da rodovia Oswaldo Cruz, em Ubatuba

O trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, foi interditado por causa de vazamento de óleo na pista, entre os km 82 e 83, por volta das 13h desta segunda-feira (21).

O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) informou que equipes estão no local para tentar agilizar a liberação.