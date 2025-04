Mãe toma choque na geladeira e bebê de um ano morre ao abraçá-la

Um caso trágico.

Um menino de um ano morreu eletrocutado ao tentar ajudar a mãe, que havia recebido uma descarga elétrica ao ligar a geladeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O pequeno Emanuel Matos da Silva morreu na última quinta-feira (17), na cidade de Angical (BA).