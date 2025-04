Seminarista quebrou protocolo e deu lenço ao papa em Aparecida

O clima era de tensão pela programação apertada do papa Francisco em Aparecida, no Vale do Paraíba. Tudo definido com antecedência pelo cerimonial do Vaticano, que estava no Brasil um mês antes da visita do pontífice, em julho de 2013.

Em Aparecida, a equipe do Vaticano chegou uma semana antes da visita e repassou o roteiro de Francisco na cidade. Não havia espaço para improvisos. Porém, um seminarista quebrou o protocolo e conseguiu entregar um presente para Francisco, que fez questão de tirar uma foto com a recordação. O episódio marcou a vida do jovem para sempre.