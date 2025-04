'Onça comeu o caseiro': Jorginho é morto após ataque feroz

Conhecido como "Jorginho", um caseiro foi morto por uma onça na noite do último domingo (20), às margens do rio Aquidauana, no Mato Grosso do Sul.

O caso aconteceu em uma área conhecida como 'touro morto' e foi divulgado pelo site 'Top Mídia News'.