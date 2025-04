Homem mata esposa e depois liga para narrar o crime para sua mãe

A jovem Estefany Carolayne Pommerehn, de 21 anos, foi encontrada nua, amarrada e morta dentro de casa na noite deste último domingo (20), em Porto Velho (RO). O companheiro dela foi preso.

O caso aconteceu por volta das 21h. A vítima foi achada com os pés e as mãos amarrados. De acordo com a imprensa local, a jovem foi estrangulada. Após matar a companheira, ele ligou para a sua mãe, para confessar o crime.