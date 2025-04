Onde está o Paulo? Homem desaparece após receber pagamento em SJC

Onde está o Paulinho?

Paulo Luiz Paixão, de 34 anos, desapareceu em São José dos Campos no último sábado (19), após receber o pagamento. A família pede ajuda para encontrá-lo.

Pai de três filhos, Paulinho é morador do Chácara Santa Helena, sendo funcionário de um depósito. Após receber o pagamento, ele desapareceu. A família já procurou, em vão, por notícias entre os amigos, hospitais e outros lugares.