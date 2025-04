‘Sempre em nossos corações’, diz joseense que esteve com o papa

Foi quando Leda tomou coragem e pediu ao brigadeiro da Aeronáutica para ir com ele receber o papa, que passaria do helicóptero para o avião que o levaria de volta ao Rio.

“Era uma alma de bom coração. Ele desceu do helicóptero e fez questão de ir onde as pessoas o estavam esperando, na grade. Eu fui com ele. Normalmente ele poderia ter ido direto do helicóptero para o avião, mas não foi”, lembra Leda.

Ao lado do papa, ela foi com Francisco até a grade para ele cumprimentar as pessoas. “Fui andando com ele até os fiéis e depois fui com ele até o avião”.