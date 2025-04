Motorista é preso após acidente com duas mortes em Taubaté

A polícia prendeu o motorista envolvido em um grave acidente ocorrido na Via Dutra, em Taubaté, na madrugada desta segunda-feira (21), que terminou com a morte de dois jovens -- Lucas Fonseca Silva, de 26 anos, e Victor Bassani de Souza, de 27 anos. As vítimas eram de Pindamonhangaba.

O motorista, Douglas, de 28 anos, também de Pinda, foi resgatado com dores no tórax e permanece internado no Hospital Regional de Taubaté, sob escolta policial.