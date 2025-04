Menina de 5 anos morre após apanhar e ser presa em caixa pelo pai

Um caso assustador.

A pequena Izabella Loving, 5 anos, morreu após ter sido espancada e mantida presa em uma caixa de madeira pelo próprio pai.

O caso aconteceu nos Estados Unidos, em 3 de abril. De acordo com a investigação da polícia, a menina ficou tossindo sangue por 10 dias, em razão das agressões, sem que o pai procurasse ajuda. Quando Izabella parou de respirar, o pai esperou cinco horas para chamar o resgate.