VÍDEO: Fogo é registrado em plataforma de petróleo da Petrobras

Um princípio de incêndio foi registrado em uma plataforma de petróleo da bacia de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense), o incidente aconteceu na Cherne 1, também conhecida como PCH-1, e um funcionário caiu no mar.