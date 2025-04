Homem mata esposa grávida porque ela 'ganhava mais do que ele'

Uma jovem grávida foi morta a facadas pelo próprio marido, que trabalhava como entregador por aplicativo e estava revoltado porque a esposa "ganhava mais do que ele" e estava "bancando a casa".

O crime aconteceu a última quarta-feira (16), em Belo Horizonte (MG).