São José decreta 7 dias de luto por morte do papa Francisco

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), decretou luto oficial de sete dias na cidade pela morte do papa Francisco, aos 88 anos, confirmada pelo Vaticano na manhã desta segunda-feira (21).

O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano. Sua última aparição pública foi nesse domingo de Páscoa, na Praça de São Pedro, no Vaticano.