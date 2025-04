‘Por meio de gestos, papa testemunhou sua missão’, diz CNBB

Em julho de 2013, Francisco fez sua primeira viagem apostólica, durante a Jornada Mundial da Juventude, no Brasil. Na ocasião, vários momentos marcaram a memória daquele primeiro contato do pontífice em outro país junto com o povo. Um exemplo foi o abraço no menino Nathan de Brito, à época com 9 anos, no Santuário Nacional de Aparecida. O menino conseguiu furar o bloqueio e partilhar com o papa seu desejo de ser padre.

Em várias ocasiões durante seu pontificado, Francisco saiu do Vaticano para fazer visitas surpresas na periferia de Roma. Famílias, instituições que atuam com jovens ou com pessoas que enfrentam problemas mentais foram visitadas pelo pontífice, e receberam palavras de apoio e incentivo. Essa presença também ocorreu nas paróquias da periferia da diocese de Roma, escolhidas por Francisco para encontros com o clero.

Globalização da esperança.

No dia 28 de outubro de 2014, o papa reuniu-se com os movimentos populares, que realizavam, em Roma, o seu primeiro encontro mundial. Em audiência, proferiu um discurso que poderia ser definido como “programático”, indicando os três Ts (terra, teto e trabalho) ponto fulcral da ação destes grupos que atuam em nome da dignidade humana, da justiça social, do desenvolvimento dos mais pobres e dos descartados. O pontífice voltou a encontrar os movimentos em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 2015, e dirigiu-se a eles nos encontros seguintes.