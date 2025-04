Van com servidores da Urbam capota em São José e deixa 4 feridos

Quatro pessoas ficaram feridas após capotamento de van da Urbam (Urbanizadora Municipal), empresa ligada à Prefeitura de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (21). O veículo era da limpeza urbana e levava sete pessoas. Todas foram atendidas.

A Urbam confirmou o capotamento do veículo na alça de acesso ao viaduto da Kanebo, no sentido sul, por volta das 7h15. As quatro vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu. Segundo a Urbam, elas tiveram ferimentos leves.