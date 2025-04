Papa Francisco passou por São José durante a visita ao Brasil

Na ocasião, ele levantou a possibilidade da sua vinda para o Jubileu dos 300 anos do encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, em 2017. No entanto, em decorrência da grande demanda do papa, foi nomeado um representante do pontífice para o evento, como justificou o papa na carta enviada ao Santuário Nacional, em outubro de 2017.

“A vida de um Papa não é fácil, por isso quis nomeei o cardeal Dom Giovanni Battista Re como delegado pontifício, para as celebrações do dia 12 de outubro, confiei a ele a missão de garantir assim, a presença do Papa entre vocês”, disse Francisco.