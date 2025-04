Motorista admite uso de álcool em acidente com 2 mortes no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O motorista do carro envolvido em um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na madrugada desta segunda-feira (21), admitiu à polícia que havia consumido bebida alcoólica em uma festa antes do sinistro.

As vítimas têm 25 e 29 anos e morreram no local. Uma delas foi lançada para fora do carro e o corpo foi encontrado cerca de 40 metros de onde o veículo parou. Os óbitos foram constatados pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O terceiro ocupante e motorista do veículo, de 28 anos, foi socorrido com vida ao Hospital Regional de Taubaté.

Segundo a Polícia Civil, o motorista informou que transitava pela Via Dutra, vindo de uma festa em Pindamonhangaba, quando pediu passagem a outro veículo pela faixa da esquerda. Sem sucesso, ele optou pela ultrapassagem pela direita.