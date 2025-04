‘Meu eterno amor’, marido se despede da empresária Andreza Mattos

O empresário Roberto Mattos usou as redes sociais para se despedir da mulher, a empresária, diretora de marketing e influenciadora de São José dos Campos, Andreza Mattos. Ela morreu nesse domingo (20), aos 48 anos, após complicações com o retorno de um câncer.

O corpo da empresária será velado nesta segunda-feira (21), no Parque das Flores, na região sul da cidade. A despedida será no Crematório Parque das Flores, às 17h.