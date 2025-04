VÍDEO: Cardeal anuncia a morte do papa: ‘Retornou à casa do Pai’

O camerlengo da Igreja Católica, cardeal Kevin Joseph Farrell, anunciou a morte do papa Francisco na manhã desta segunda-feira (21).

“Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados”, disse o camerlengo, cardeal responsável por administrar os bens da Santa Sé quando a Sé Apostólica estiver sem papa.