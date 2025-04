Exclusivo: Gestão Anderson é aprovada por 76%, diz Pesquisa OVALE

A administração do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), é aprovada por 76,5% dos eleitores do município e reprovada por 18,3%, de acordo com levantamento OVALE/Ágili Pesquisas. Já 5,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O instituto ouviu 600 pessoas entre os dias 14 e 17 de abril. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

Contratado por OVALE, o instituto Ágili Pesquisas é um dos mais respeitados do país, tendo destaque como um dos integrantes do 'Índice CNN'. Em 2024, durante as eleições, os levantamentos OVALE/Ágili Pesquisas se destacaram por seus acertos milimétricos.