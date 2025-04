Quebrado por vento, galho de árvore ameaça cair em carros no Vale

Um galho de árvore de grande proporção foi quebrado por um vento forte e ameaçou cair por cima de veículos em Ubatuba, na manhã de domingo (20). O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para remover o galho em segurança.

Segundo a corporação, o galho de árvore ficou preso por um cipó, na estrada da Anita, no bairro da Praia Vermelha do centro.