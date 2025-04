Como papa, Francisco visitou Aparecida em 2013 e rezou pelo país

Após ser eleito líder da Igreja Católica no mundo, em 13 de março de 2013, no segundo dia do conclave, aos 76 anos, o papa Francisco colocou entre suas prioridades visitar o Brasil. A viagem aconteceu em julho de 2013.

Na ocasião, Francisco passou pelo Rio de Janeiro, onde participou da Jornada Mundial da Juventude, fez escala em São José dos Campos e seguiu de helicóptero para Aparecida.

O dia estava chuvoso e cerca de 200 mil pessoas aguardavam o papa no Santuário Nacional de Aparecida. Francisco desceu no heliponto da Basílica e seguiu de papamóvel até a entrada do templo, juntamente com o então arcebispo de Aparecida, o cardeal dom Raymundo Damasceno de Assis.