Em última mensagem, papa fez apelo pela paz e o desarmamento

O papa Francisco fez um apelo pela paz e o desarmamento no mundo em sua última mensagem antes de morrer, na manhã desta segunda-feira (21), aos 88 anos. O anúncio da morte do pontífice foi dado diretamente da Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, pelo camerlengo da Igreja, o cardeal Joseph Farrell.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em sua última mensagem, o papa fez seus apelos pela paz, que “não é possível sem um verdadeiro desarmamento”. O pedido do pontífice foi para que os recursos disponíveis sejam utilizados para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento. “Estas são as ‘armas” da paz: aquelas que constroem o futuro, em vez de espalhar morte”, afirmou.