Acidente entre veículos para rodovia da região

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado na manhã deste domingo (20), feriado de Páscoa, na rodovia SP-55, na altura do bairro Guaecá, em São Sebastião. O trecho, conhecido popularmente como “subidinha da pista”, foi cenário da colisão, que não deixou vítimas.

De acordo com relatos de moradores, um dos veículos teria perdido o controle da direção, possivelmente devido à presença de óleo na pista, combinada com o asfalto molhado. A perda de aderência provocou o acidente, mas, apesar do impacto, ninguém se feriu.

Equipes responsáveis pela manutenção viária foram acionadas para avaliar as condições da rodovia e reforçar a sinalização no local, com o objetivo de prevenir novos incidentes.