VÍDEO: Casal de biólogos nada ao lado do maior tubarão do planeta

Um casal de biólogos e instrutores de mergulho de Ilhabela, no Litoral Norte, viralizou nas redes sociais após divulgar um vídeo nadando com o “maior tubarão do planeta”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Larissa Uema e Daniel Munhoz encontraram um tubarão-baleia no mar de Ilhabela, e decidiram fazer um mergulho com o animal, o maior vertebrado não mamífero do planeta.