Com moto roubada, ladrão bate em carro parado e é preso em Guará

Um homem foi preso com moto roubada após bater em um veículo que estava parado na rua, nas proximidades do bairro Santa Rita, em Guaratinguetá. O comparsa conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, o Copom comunicou as equipes policiais sobre o roubo de uma motocicleta pela avenida marginal da rodovia Presidente Dutra, ao lado da pista de Kart, perto do Recinto de Exposições.