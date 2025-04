Vídeo mostra resgate de bebê com orelha e pé amputados por animal

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança teve a orelha e o pé esquerdo completamente arrancados pelo animal. Além disso, o pé direito também apresentava ferimentos. O estado de saúde do bebê exigiu uma ação imediata e delicada.

O caso chocante foi registrado no sábado (19), no município de Angelândia, localizado no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Diante da gravidade do caso, foi acionada uma aeronave Arcanjo, que fez o transporte da criança de Capelinha até o Hospital João 23, em Belo Horizonte, referência no atendimento de urgência e emergência.

As circunstâncias do abandono e do ataque seguem sendo investigadas pela polícia. O caso gerou grande comoção na região e levantou discussões sobre a proteção à infância e a responsabilidade social.