Aos 23 anos, Igor é morto a tiros na região; polícia apura o caso

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite de sábado (19) no bairro Cecap, em Lorena, no Vale do Paraíba. A vítima, identificada como Igor, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, o local foi isolado até a chegada das equipes de resgate. Igor foi encaminhado à Santa Casa do município, onde teve a morte confirmada.

Durante a perícia, foram encontradas quatro cápsulas de munição calibre .40 na cena do crime. A Polícia Científica foi acionada, e exames do Instituto Médico Legal de Guaratinguetá foram solicitados para colaborar com a investigação.