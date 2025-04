VÍDEO: Show de Digão tem fã expulso e gritos de 'sem anistia'

O guitarrista e vocalista Digão, da banda Raimundos, expulsou um fã de um show solo realizado na noite de sexta-feira (18) no bar Floresta, em Fortaleza (CE).

Em vídeos divulgados nas redes sociais, o músico aparece interrompendo a apresentação e apontando para o espectador, pedindo para que ele se retirasse do local.