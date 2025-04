VÍDEO: Motoboy morre esfaqueado por cliente ao defende irmão

A Polícia Militar de Minas Gerais procura Danilo Assunção Carvalho de Paula, de 23 anos, suspeito de matar o motoboy Wanderson Honorato Ferraz, de 24 anos, com uma facada na noite do último sábado (19). O crime aconteceu na avenida Raja Gabaglia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Washington Honorato Ferraz, de 22 anos, irmão da vítima, disse aos militares que ele e o suspeito da facada discutiram no final da tarde por conta da ordem de retirada de mercadorias em um estabelecimento comercial. A discussão evoluiu para uma briga, que precisou ser separada por funcionários.