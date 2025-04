Adolescente é mãe de bebê com orelha e pés amputados por animal

A Polícia Militar conseguiu identificar a mãe do bebê recém-nascido abandonado na manhã de sábado (19) em um lote vago, tendo a orelha e os pés amputados por algum animal na cidade de Angelândia, na região do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A suspeita é uma adolescente de 16 anos que mora em uma casa ao lado do terreno onde o bebê foi deixado.

Além da menor, a mãe da garota e o padrasto dela também foram conduzidos e prestaram depoimento na delegacia de Capelinha, na mesma região, na noite de sábado. Os responsáveis foram conduzidos por possivelmente saberem da gravidez da menina.