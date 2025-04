Criança de 10 anos fica ferida em acidente de bicicleta em SJC

Um grave acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou uma criança de 10 anos em estado grave na manhã deste domingo (20), na zona norte de São José dos Campos. A colisão ocorreu por volta das 11h, na rodovia SP-50, na altura do bairro Buquirinha II.

Segundo informações preliminares, a moto era conduzida por um adolescente de 17 anos, que colidiu com a bicicleta onde estava a criança. Com o impacto, o menino sofreu fratura exposta em membros inferiores e precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, sendo levado com urgência ao Hospital Municipal da Vila Industrial.

O condutor da motocicleta também ficou ferido e foi encaminhado ao mesmo hospital por uma equipe do Samu.