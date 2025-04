Em jogo remarcado, Manthiqueira perde de virada para o Mauá

No sábado, o time da região vencia até aos 10min do segundo tempo, quando a arbitragem interrompeu por causa da chuva. Então, o jogo foi retomado neste domingo e a Laranja Mecânica, comandada pelo técnico Dado Oliveira, não conseguiu manter o mesmo ritmo.

Após adiamento por conta das chuvas de sábado (19) o Manthiqueira levou uma virada e perdeu por 2 a 1 para o Mauá na tarde deste domingo (20) no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, na abertura da Quinta Divisão do Campeonato Paulista.

Na próxima rodada, o Manthiqueira recebe o União Mogi no outro sábado (26), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. No mesmo dia e horário, o Mauá visita o Ecus, em Suzano.

Como foi o jogo

Ainda no sábado o Manthiqueira começou melhor e com mais posso de bola nos primeiros minutos. E, aos 3min, teve boa chance com Danilo, que avançou pela esquerda, foi até à linha de fundo, mas bateu sem ângulo, por cima.

Mas, depois disso, as chances ficaram escassas e o jogo ficou fraco tecnicamente. Ainda assim, a Laranja Mecânica tinha mais volume e mais posse de bola que os donos da casa.