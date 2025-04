Apostas do Vale ganham quase R$ 150 mil na Mega e na Timemania

Apostadores do Vale do Paraíba se deram bem neste sábado (19) e vão embolsar quase R$ 150 mil em prêmios da quina da Mega-Sena e na Timemania. Três apostas acertaram números nas duas loterias.

Uma aposta de São Bento do Sapucaí e outra de São José dos Campos acertaram a quina da Mega-Sena. Cada uma vai ganhar R$ 48,3 mil, chegando a quase R$ 100 mil as duas. Em Lorena, um apostador levou R$ 52 mil na Timemania.