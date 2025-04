GTAM apreende arma e detém suspeito na zona sul de São José

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite deste sábado (19), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. A ação foi realizada por agentes do GTAM (Grupo Tático com Apoio de Motocicletas) da Guarda Civil Municipal, após denúncia recebida pelo telefone 153.

Segundo a GCM, a informação inicial era de disparos de arma de fogo na região. A equipe de monitoramento do Centro de Segurança e Inteligência da prefeitura identificou, por meio das câmeras, um indivíduo com um volume suspeito na cintura, enquanto utilizava o celular.

Com base nas imagens, o GTAM foi acionado e localizou o suspeito com as características informadas. Durante a abordagem, os guardas encontraram uma pistola calibre .380 carregada com sete munições intactas. Um segundo homem, que estava com o suspeito, tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, nada de ilícito foi encontrado.