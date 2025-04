Adeus, Andriel: jovem de 18 anos é morto com 3 tiros na cabeça

Era para ser um dia de felicidade na vida do jovem Andriel Gomes Marcondes Barros, de 18 anos. Ao lado de familiares e amigos, ele celebrava o aniversário de um ano do filho, em Taubaté. O salão de festas estava arrumado e tudo pronto para o menino se divertir.

No entanto, o dia de felicidade terminou em tragédia. Andriel foi friamente executado a tiros na frente do salão de festas do aniversário do filho. O crime aconteceu por volta de 21h26 de sábado (19), na rua Itaboate, no bairro Água Quente, em Taubaté.